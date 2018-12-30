Врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики получат 300 тысяч "подъемных"
Врачи первичного звена в возрасте до 35 лет, устроившиеся в государственные медицинские организации региона в 2019-2020 годах, с 1 января смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент здравоохранения администрации Владимирской области.
"Подъемные" дадут участковым врачам-терапевтам, педиатрам, а также врачам общей практики. Отметим, выплата с 20-19 года увеличится в три раза – по постановлению выплата вырастет с отметки в 100 тысяч.
Получив компенсацию врач должен будет отработать в регионе не менее трех лет.
В 2018 году в первичное звено больниц Владимирской области пришло 17 молодых специалистов с высшим медицинским образованием.