Из владимирского роддома выписали юбилейного трехтысячного малыша

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-30T11:44:59+03:00

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Последний рабочий день уходящего 2018-го года в родильном доме №2 города Владимира стал для учреждения праздничным. 29 декабря там состоялась торжественная выписка трехтысячного ребенка. Пополнение в семье Анастасии и Алексея Орловых произошло во вторник, 25 числа. Мальчика, который родился крепким и здоровым (вес ребенка около трех с половиной килограммов, рост – 53 сантиметра), назвали Даниил. Кроха стал трехтысячным ребенком, который в уходящем году появился на свет в роддоме.

Даниил – второй долгожданный ребенок Анастасии и Алексея. В их семье подрастает дочка Милена.