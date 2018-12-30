Из владимирского роддома выписали юбилейного трехтысячного малыша
Мальчика назвали Даниил
Даниил – второй ребенок в семье Орловых. Фото: департамент здравоохранения АВОФото: Из материалов пресс-службы
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Последний рабочий день уходящего 2018-го года в родильном доме №2 города Владимира стал для учреждения праздничным. 29 декабря там состоялась торжественная выписка трехтысячного ребенка. Пополнение в семье Анастасии и Алексея Орловых произошло во вторник, 25 числа. Мальчика, который родился крепким и здоровым (вес ребенка около трех с половиной килограммов, рост – 53 сантиметра), назвали Даниил. Кроха стал трехтысячным ребенком, который в уходящем году появился на свет в роддоме.
Даниил – второй долгожданный ребенок Анастасии и Алексея. В их семье подрастает дочка Милена.