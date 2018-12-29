Жительницу Кольчугино оштрафовали за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-29T17:31:17+03:00

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В сентябре сотрудники полиции пытались доставить местного жителя в отдел полиции, но но его нетрезвая жительница стала мешать сотрудникам правоохранительных органов. Она оскорбила полицейских, а одного из них ударила по ноге. Приговором Кольчугинского городского суда горожанка признана виновной в применении насилия , неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих должностных обязанностей, а также в публичном оскорблении представителей власти. Теперь местной жительнице предстоит выплатить крупный штраф. Приговор суда вступил в законную силу.