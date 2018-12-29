Камешковцы ответят за порчу чужих автомобилей

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-29T16:52:32+03:00

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В феврале этого года двое нетрезвых жителей Камешково подошли к автомобилю, припаркованному в городе на улице Свердлова. Пользуясь отсутствием владельца, при помощи баллонного ключа они открутили одно колесо, открыли багажник автомобиля, а потом похитили автомагнитолу и запасное колесо. Спустя полтора месяца один из приятелей повредил припаркованный на той же улице автомобиль, расцарапав ключом водительскую и пассажирскую двери с левой стороны. Позднее он же поцарапал шины пятнадцати машин на улицах Дорофеичева, Ленина и Ногина. Первому из приятелей назначили год и четыре месяца условно с испытательным сроком два с половиной года. Второму с учетом неотбытого наказания дали три с половиной года условно в колонии-поселении.