2018-12-29T15:33:29+03:00
Общество

Ковровский продавец заплатит за продажу некачественного телефона

Ему предстоит вернуть покупательнице деньги и заплатить штраф
Ирина Мальцева
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В августе прошлого владимирка купила в интернет-магазине ковровского предпринимателя мобильный телефон за 26 тысяч рублей, который ей доставил курьер. Но через месяц телефон перестал работать, его сдали в магазин на диагностику. На следующий день телефон вернули в рабочем состоянии, но в декабре у него обнаружилась аналогичная неисправность. В феврале этого года телефон вновь сломался и в сторонней организации установили, что телефон который уже вскрывали и ремонтировали, причем не в условиях завода. В том же месяц аппарат вернули сотруднику магазина, где он и находится до сих пор. Добровольно возвращать деньги за покупку техники предприниматель отказался. Покупательница, вынужденная несколько раз ездить в Ковров, обратилась в суд. Как установлено в ходе судебного следствия, телефон уже был в эксплуатации и пред продажей его отремонтировали, о чем покупательницу не предупредили. По решению суда владелица телефона должна получить назад деньги, заплаченные за телефон, такую же сумму неустойки, компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей. Кроме того, ковровскому бизнесмен предстоит заплатить штраф за то, что не захотел возвращать деньги добровольно.

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