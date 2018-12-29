2018-12-29T15:14:04+03:00
Общество

Выплачивать пособия владимирцам начнут в январские праздники

Все выплаты горожане получат до конца января
Ирина Мальцева
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В связи с новогодне-рождественскими каникулами новогодне-рождественские пособия и компенсации владимирцы получат с 14 до 26 января. Выплачивать их будут через финансово-кредитные организации по мере поступления средств из федерального и областного бюджета. Ветеранам труда, труженикам тыла и другим категориям жителей, кто получает эти выплаты через почтовые отделения, средства выдадут по графику, начиная с 3 января.

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