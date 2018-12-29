2018-12-29T15:00:07+03:00
Общество

Во Владимирской области переход на новую систему утилизации мусора перенесли на год

Региональный оператор не смог заключить договоры с перевозчиками
Артём Черепанов
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Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает о переносе перехода на новую систему работы бытовыми отходами. В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 28.12.2018 №938-р решено не применять до 1 января 2020 года в регионе положения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» об обращении с твёрдыми коммунальными отходами региональными операторами. Соглашение с выбранным региональным оператором ООО «Владэкотехпром» будет расторгнуто.

Напомним, схема обращения с ТБО должна была вступить в силу с 1 января 2019 года, ранее был определен региональный оператор ООО «Владэкотехпром». Эта компания должна была работать во всех трех зонах области, такое решение было принято прежним руководством области. Как монополист, оператор был вынужден проводить торги по выбору мусоровывозящих компаний без возможности использования альтернативных механизмов работы, таких, например, как аренда или лизинг.

Конкурс проводился трижды, каждый раз его результаты отменяло УФАС. В последний раз это случилось 27 декабря. В итоге генеральный директор ООО «Владэкотехпром направил на имя главы региона Владимира Сипягина письмо о расторжении ранее заключённого соглашения.

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