Владимирским бюджетникам повысили зарплату

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-29T14:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники Владимирской базы авиационной охраны лесов увеличили оклады на 15%, сотрудникам областных учреждений физкультуры и спорта, пожарным, части педагогов и некоторым другим категориям подняли зарплату на 5%. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Владимирской области. Также органам местного самоуправления рекомендовано повысить зарплату работникам местных муниципальных образовательных учреждений. Также в уходящем году губернатор подписал постановление об увеличении на 30% базовых окладов работников культуры, которые получают зарплату из областного бюджета.