Житель Петушинского района украл шестьдесят шоколадок

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-29T12:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине декабря в полицию обратилась администратор магазина из города Костерева, объяснив, что из торгового зала пропало несколько десятков шоколадных плиток. Как выяснилось. поживиться решил двадцатишестилетний местный житель. Который сначала изучал витрины со сладостями. А потом сгреб шоколадки в сумку и быстро ушел из магазина, не подходя к кассе. Молодого человека задержали. Он признался, что шоколад успел продать по сниженной цене. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

На краже из магазина попался и тридцатидвухлетний житель Кольчугино – он украл с полки ананас, который потом съел дома. А тридцатичетырехлетний владимирец украл в кафе бутылку шампанского, которую потом выпил. В отношении горожан возбуждены уголовные дела.