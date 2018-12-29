Главный полицейский Владимирской области останется на своем посту

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-29T12:27:37+03:00

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Руководитель УМВД Владимирской области, отметивший шестидесятилетний юбилей, продолжит работать на своем посту. Несмотря на достижение им предельного возраста, контракт с ним продлили до 2021 года. Василий Кукушкин возглавил региональное МВД в марте 2016 года, сменив на посту Сергея Губарева, осужденного за злоупотребление служебными полномочиями. До этого Василий занимал пост министра внутренних дел республики Ингушетии, возглавлял органы правопорядка в Костромской области и был министром внутренних дел республики Карелии.