Главный полицейский Владимирской области останется на своем посту
Василию Кукушкину продлили контракт на три года
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Руководитель УМВД Владимирской области, отметивший шестидесятилетний юбилей, продолжит работать на своем посту. Несмотря на достижение им предельного возраста, контракт с ним продлили до 2021 года. Василий Кукушкин возглавил региональное МВД в марте 2016 года, сменив на посту Сергея Губарева, осужденного за злоупотребление служебными полномочиями. До этого Василий занимал пост министра внутренних дел республики Ингушетии, возглавлял органы правопорядка в Костромской области и был министром внутренних дел республики Карелии.