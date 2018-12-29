2018-12-29T10:46:06+03:00
Общество

Коммунальщики» заплатят жительнице Владимира за испорченный ремонт

Женщина отсудила более ста тысяч рублей
Ирина Мальцева
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У горожанки, живущей на улице Безыменского, летом прошлого года затопило квартиру из-за того, что этажом выше в одной из квартир прорвался полотенцесушитель. В результате коридор, кухня и три комнаты в ее жилище были залиты, а ремонт обошелся в 140 с лишним тысяч рублей. ООО «ЖЭУ» компенсировать расходы на ремонт хозяйке квартиры отказался, и она обратилась в суд, вставший на ее сторону. С учетом оценки судебной экспертизы, организация выплатит в общей сложности более ста тысяч рублей: 76 с лишним тысяч рублей в качестве компенсации за пролив, штраф за нежелание в добровольном порядке возместить расходы 40605 рублей, а также возместит расходы по оплате госпошлины.

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