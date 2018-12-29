Владимирская область получит 3,5 миллиарда рублей на дороги

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-29T10:01:42+03:00

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Владимирская область в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2024 годы получит почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова.

Так же стороны обсудили вопрос передачи части областных дорог в федеральную собственность. В частности, речь шла о передаче Росавтодору трассы Рязань-Гусь-Хрустальный-Владимир в конце 2019 года.