Во Владимирских школах неправильно хранили ртутные лампы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-28T17:50:40+03:00

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Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку школ и обнаружила неправильно хранящиеся ртутные пампы. Например, в подвале школы № 6 без контейнера в подвале лежало около тысячи отработанных ламп. Такие же нарушения были обнаружены в школах № 43, 11, 9, 23, 37, 39, 32. Лишь в школе № 31 лампы хранились правильно.

По результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении