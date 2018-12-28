Во Владимирских школах неправильно хранили ртутные лампы
Они лежали в подвале
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Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку школ и обнаружила неправильно хранящиеся ртутные пампы. Например, в подвале школы № 6 без контейнера в подвале лежало около тысячи отработанных ламп. Такие же нарушения были обнаружены в школах № 43, 11, 9, 23, 37, 39, 32. Лишь в школе № 31 лампы хранились правильно.
По результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении