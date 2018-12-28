В результате ДТП в Гусь-Хрустальном погибла пассажирка

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-28T15:10:24+03:00

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28 декабря в 09:50 на 27 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» 26-летняя жительница города Гусь-Хрустальный ехала на «Рено-Дастер» в сторону Владимира. Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Рено-Флюенс» под управлением 40-летнего гусевчанина.

По предварительной информации УМВД, автоледи на «Рено-Дастер», а также водителя «Рено Флюенс» и его пассажира - 64-летнего мужчину - доставили в больницу. Вторая пассажирка «Рено Флюенс» - 62-летняя женщина - скончалась.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоиснпекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.