2018-12-28T14:57:36+03:00
Происшествия

В Кольчугине мужчина грабил магазины ради одежды и инструментов

Ущерб превысил 240 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении безработного 42-летнего жителя Кольчугинского района. Мужчину подозревают в краже.

В 2017 и 2018 году в отдел полиции поступило несколько сообщений о кражах. Местные жители поясняли, что вор взламывал замки и забирался в дома, гаражи и магазины. А брал он одежду, обувь, бытовую технику, инструменты.

По информации пресс-службы УМВД, общая сумма ущерба превысила 240 000 рублей.

Полицейские задержали безработного мужчину, который во всем сознался. 41 раз он проникал в дома и магазины. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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