Во Владимире группа мошенников, включая полицейских, подстраивала ДТП

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-28T15:17:13+03:00

Так они "трясли" деньги со страховой компании

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Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования в отношении шестерых жителей города Владимира. Четверых владимирцев и двоих бывших сотрудников ГИБДД УМВД по городу Владимиру обвиняют за мошенничество, совершенное группой лиц. (ч. 2 ст.159.5 УК РФ).

Как сообщает СледКом, в июне 2015 года 25-летний житель Владимира создал группу для кражи денег из страховой компании. Он сначала вовлек своего знакомого, который занимался ремонтом авто, а в дальнейшем пригласил других приятелей. Членам группы он обещал от 5 до 20 тысяч рублей за каждое «отработанное» задание.

Замысел заключался в покупке машин для организации фиктивных ДТП. После "столкновения" на место приезжали знакомые сотрудники ГИБДД, оформляли обращение в страховую компанию с подложными документами для получения страховой выплаты по договору ОСАГО.

Первое фиктивное ДТП было в июле 2015-го с участием «ВАЗ-2107» и «Nissan X-Trail» в районе автодороги по улице Добросельской города Владимира. Обвиняемые получили тогда на восстановление «пострадавшего» автомобиля «Ниссан» компенсацию - 400 тысяч рублей.

Действуя аналогично, вплоть до 30 сентября 2016 года, соучастники организовали 13 фиктивных ДТП и получили от страховой компании 4 миллиона 600 тысяч рублей.

"Бизнес" бывших полицейских пресекла оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД по Владимирской области. Полицейских сразу же уволили, а их руководитель получил дисциплинарную ответственность.

В ходе следствия фигуранты признали вину в содеянном частично.

Уголовное дело в 30 томах, с обвинительным заключением объемом в 1 800 листов, утвержденным прокурором, направляется в суд для рассмотрения по существу.