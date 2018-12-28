Стали известны самые популярные события столицы в 2018 году

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-28T14:27:52+03:00

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Оператор Tele2 проанализировал активность местных и приезжавших в Москву клиентов. Статистика учла также и владимирцев. Чаще всего абоненты делились в интернете эмоциями от посещения фестивалей – «Круг света», 360 VISUAL FEST и Moscow Flower Show.

Первое место в рейтинге самых популярных мероприятий занял фестиваль «Круг света». В этом году он проходил на нескольких площадках Москвы. Интересно, что чаще всего клиенты оператора пользовались интернетом на Театральной площади. Трафик здесь увеличился в 30 раз по сравнению с обычным днем.

На втором месте оказался фестиваль цифрового искусства 360 VISUAL FEST, который проходил на территории центра дизайна ARTPLAY. Интернет-трафик вырос в 8 раз и приблизился к значению, зафиксированному во время празднования 9 Мая на Поклонной горе.

Замыкает тройку лидеров июньский международный фестиваль Moscow Flower Show. Во время его проведения среднесуточный трафик на территории парка искусств «Музеон» был в 15 раз выше, чем во время открытия выставки Banksy в ЦДХ.

Четвертое место заняла акция «Ночь в музее», проходившая в главных музеях столицы в мае. Самый высокий трафик был зафиксирован в Третьяковской галерее на Крымском валу. Популярность мероприятия связана с тем, что Tele2 выступила ключевым партнером акции, а абоненты оператора могли участвовать в музейной ночи на привилегированных условиях.

На пятой позиции списка – концерт группировки «Ленинград» в спортивном комплексе «Олимпийский». Трафик, скачанный клиентами Tele2 на стадионе, в 2,5 раза превысил аналогичный показатель в фан-зоне на Воробьевых горах во время открытия главного спортивного события этого года.

Отметим, что при составлении рейтинга не учитывались главное спортивное событие лета и празднование Дня города.