2018-12-28T14:27:52+03:00
Общество

Стали известны самые популярные события столицы в 2018 году

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Оператор Tele2 проанализировал активность местных и приезжавших в Москву клиентов. Статистика учла также и владимирцев. Чаще всего абоненты делились в интернете эмоциями от посещения фестивалей – «Круг света», 360 VISUAL FEST и Moscow Flower Show.

Первое место в рейтинге самых популярных мероприятий занял фестиваль «Круг света». В этом году он проходил на нескольких площадках Москвы. Интересно, что чаще всего клиенты оператора пользовались интернетом на Театральной площади. Трафик здесь увеличился в 30 раз по сравнению с обычным днем.

На втором месте оказался фестиваль цифрового искусства 360 VISUAL FEST, который проходил на территории центра дизайна ARTPLAY. Интернет-трафик вырос в 8 раз и приблизился к значению, зафиксированному во время празднования 9 Мая на Поклонной горе.

Замыкает тройку лидеров июньский международный фестиваль Moscow Flower Show. Во время его проведения среднесуточный трафик на территории парка искусств «Музеон» был в 15 раз выше, чем во время открытия выставки Banksy в ЦДХ.

Четвертое место заняла акция «Ночь в музее», проходившая в главных музеях столицы в мае. Самый высокий трафик был зафиксирован в Третьяковской галерее на Крымском валу. Популярность мероприятия связана с тем, что Tele2 выступила ключевым партнером акции, а абоненты оператора могли участвовать в музейной ночи на привилегированных условиях.

На пятой позиции списка – концерт группировки «Ленинград» в спортивном комплексе «Олимпийский». Трафик, скачанный клиентами Tele2 на стадионе, в 2,5 раза превысил аналогичный показатель в фан-зоне на Воробьевых горах во время открытия главного спортивного события этого года.

Отметим, что при составлении рейтинга не учитывались главное спортивное событие лета и празднование Дня города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирских школах неправильно хранили ртутные лампы
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В результате ДТП в Гусь-Хрустальном погибла пассажирка
В Кольчугине мужчина грабил магазины ради одежды и инструментов
Во Владимире группа мошенников, включая полицейских, подстраивала ДТП
Успейте принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»
Владимирский филиал «Т Плюс» усиливает режим работы в период новогодних праздников
В период новогодних праздников владимирские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
На Соборной площади Владимира ставят светофор «с кнопкой»
Ребята из Владимирской области пройдут новогодний квест в Музее Победы
Проект владимирского предприятия "Генериум" удостоен премии правительства России
Во Владимирской области появится первый частный театр
Владимирская область вошла в десятку регионов, где туристы останутся с ночевкой в новогодние праздники
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
Портал «Светлая страна» - новая эра комфортного взаимодействия потребителей с группой «Россети»
За два дня владимирские полицейские задержали более 20 скрывающихся преступников
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин помог многодетной семье получить новое жилье
Выдающиеся владимирские спортсмены будут получать ежемесячное денежное содержание
В Киржачском районе назначен новый прокурор