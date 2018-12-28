2018-12-28T14:26:13+03:00
Общество

Успейте принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов успеть принять участие в традиционной акции – «В Новый год – без долгов!». Для участия в акции до 31 декабря 2018 года клиентам необходимо:

- погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы (в случае ее наличия);

- оплатить квитанцию за декабрь 2018 года.

Каждый добросовестный плательщик автоматически становится участником розыгрыша ценных призов, которые сам сможет выбрать и приобрести по разыгрываемым сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники. Акция проводится на всей территории деятельности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», при этом победители обязательно будут определены в каждом муниципальном районе присутствия компании.

Розыгрыш призов среди потребителей состоится в январе 2019 года. Выбор победителей будет проводиться путем розыгрыша на основании случайного выбора. Итоги акции будут опубликованы организатором в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании.

Тех абонентов, которые с 15 ноября и до конца декабря погасят существующую задолженность, также ждет определенное поощрение. Этот шаг позволит не только облегчить собственную совесть, но и попрощаться с накопившимися «пенями», которые будут прощены теперь уже бывшим должникам. Для списания пени клиенту не нужно обращаться в офис компании, оно произойдет автоматически! Обращаем внимание, что списание пени будет произведено только при полном погашении задолженности, и за исключением пени и госпошлины, взысканных в судебном порядке.

До наступления самого долгожданного праздника в году остались считанные дни. За окном становится все больше снега, в домах все чаще пахнет мандаринами, а вокруг звучит все больше теплых слов – явные признаки того, что Наступающий не за горами и время получать поздравления.

Пусть Новый год принесет вам много душевной теплоты (столько, чтобы можно было смело поделиться ею с близкими и друзьями), горячих (как теплосети) событий и море положительных эмоций. Пусть успех в вашей жизни будет постоянен, как электрический ток, а удача сопутствует во всех начинаниях!

Мы рады, что еще один год были рядом с вами, согревая и освещая каждый день. С Новым годом!

Ваш «ЭнергосбыТ Плюс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирских школах неправильно хранили ртутные лампы
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В результате ДТП в Гусь-Хрустальном погибла пассажирка
В Кольчугине мужчина грабил магазины ради одежды и инструментов
Во Владимире группа мошенников, включая полицейских, подстраивала ДТП
Стали известны самые популярные события столицы в 2018 году
Владимирский филиал «Т Плюс» усиливает режим работы в период новогодних праздников
В период новогодних праздников владимирские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
На Соборной площади Владимира ставят светофор «с кнопкой»
Ребята из Владимирской области пройдут новогодний квест в Музее Победы
Проект владимирского предприятия "Генериум" удостоен премии правительства России
Во Владимирской области появится первый частный театр
Владимирская область вошла в десятку регионов, где туристы останутся с ночевкой в новогодние праздники
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
Портал «Светлая страна» - новая эра комфортного взаимодействия потребителей с группой «Россети»
За два дня владимирские полицейские задержали более 20 скрывающихся преступников
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин помог многодетной семье получить новое жилье
Выдающиеся владимирские спортсмены будут получать ежемесячное денежное содержание
В Киржачском районе назначен новый прокурор