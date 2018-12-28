Успейте принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-28T14:26:13+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов успеть принять участие в традиционной акции – «В Новый год – без долгов!». Для участия в акции до 31 декабря 2018 года клиентам необходимо:

- погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы (в случае ее наличия);

- оплатить квитанцию за декабрь 2018 года.

Каждый добросовестный плательщик автоматически становится участником розыгрыша ценных призов, которые сам сможет выбрать и приобрести по разыгрываемым сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники. Акция проводится на всей территории деятельности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», при этом победители обязательно будут определены в каждом муниципальном районе присутствия компании.

Розыгрыш призов среди потребителей состоится в январе 2019 года. Выбор победителей будет проводиться путем розыгрыша на основании случайного выбора. Итоги акции будут опубликованы организатором в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании.

Тех абонентов, которые с 15 ноября и до конца декабря погасят существующую задолженность, также ждет определенное поощрение. Этот шаг позволит не только облегчить собственную совесть, но и попрощаться с накопившимися «пенями», которые будут прощены теперь уже бывшим должникам. Для списания пени клиенту не нужно обращаться в офис компании, оно произойдет автоматически! Обращаем внимание, что списание пени будет произведено только при полном погашении задолженности, и за исключением пени и госпошлины, взысканных в судебном порядке.

До наступления самого долгожданного праздника в году остались считанные дни. За окном становится все больше снега, в домах все чаще пахнет мандаринами, а вокруг звучит все больше теплых слов – явные признаки того, что Наступающий не за горами и время получать поздравления.

Пусть Новый год принесет вам много душевной теплоты (столько, чтобы можно было смело поделиться ею с близкими и друзьями), горячих (как теплосети) событий и море положительных эмоций. Пусть успех в вашей жизни будет постоянен, как электрический ток, а удача сопутствует во всех начинаниях!

Мы рады, что еще один год были рядом с вами, согревая и освещая каждый день. С Новым годом!

Ваш «ЭнергосбыТ Плюс»