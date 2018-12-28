2018-12-28T14:24:27+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» усиливает режим работы в период новогодних праздников

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В период общероссийских новогодних каникул с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года Владимирский филиал «Т Плюс» усиливает контроль по обеспечению безопасности на объектах филиала и надежности работы основного оборудования электростанции, котельных, тепловых сетей. Соответствующий приказ подписал директор Владимирского филиала Дмитрий Федоров.

С целью обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в нашем филиале организовано круглосуточное дежурство аварийно-ремонтных бригад. Для усиления антитеррористической защищенности станции установлено тесное взаимодействие с подразделениями ФСБ, МВД и МЧС. Кроме того, для исключения случаев проникновения посторонних лиц на территорию охраняемых объектов усилен контроль за несением караульной службы.

Контроль за режимом работы энергообъектов в праздничные дни возлагается на ответственных дежурных из числа руководящего состава, которые будут непрерывно отслеживать оперативную ситуацию и докладывать ответственному дежурному по ПАО «Т Плюс». Для обеспечения ответственных лиц оперативной информацией организована работа средств диспетчерского и технологического управления.

Электростанция должна быть готова взять мощности генерирующим оборудованием и обеспечить выполнение диспетчерского графика в условиях утреннего максимума нагрузки 9 января 2019 года.

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