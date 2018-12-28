В период новогодних праздников владимирские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
Всего проверено 540 мест с массовым пребыванием людей
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В декабре текущего года владимирские спасатели проверили 540 мест проведения новогодних мероприятий, в том числе: 172 объекта проведения мероприятий с массовым пребыванием детей, 153 - с массовым пребыванием людей - это ночные клубы и рестораны, 62 гостиничных комплекса, 13 баз отдыха, 4 горнолыжных курорта, 45 мест, где установлены новогодние елки, 7 новогодних ярмарок, 84 магазина с пиротехникой.
На территории Владимирской области в период праздников будут работать 1 364 человека личного состава, 264 единицы техники, из них от МЧС России – 335 человек, 39 единиц техники.