На Соборной площади Владимира ставят светофор «с кнопкой»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-28T13:33:29+03:00

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Сегодня днем в районе Соборной площади Владимира немного затруднено движение: рабочие «Центра управления городскими дорогами» монтируют перед Домом офицеров светофоры. Они появились на нерегулируемом пешеходном переходе перед у сквера «Липки». Как сообщили в администрации города, светофор будет «кнопочным», то есть зеленый свет для пешеходов они будут включать сами.

Кроме этого, городские власти обновили знаки «Пешеходный переход» у владимирских школ — на улицах Горького, Полины Осипенко, Балакирева, Суздальском проспекте и проспекте Строителей.