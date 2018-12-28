2018-12-28T13:33:29+03:00
Общество

На Соборной площади Владимира ставят светофор «с кнопкой»

И обновят знак пешеходного перехода
Илья АРХИПОВ
Поделиться:
..Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Сегодня днем в районе Соборной площади Владимира немного затруднено движение: рабочие «Центра управления городскими дорогами» монтируют перед Домом офицеров светофоры. Они появились на нерегулируемом пешеходном переходе перед у сквера «Липки». Как сообщили в администрации города, светофор будет «кнопочным», то есть зеленый свет для пешеходов они будут включать сами.

Кроме этого, городские власти обновили знаки «Пешеходный переход» у владимирских школ — на улицах Горького, Полины Осипенко, Балакирева, Суздальском проспекте и проспекте Строителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирских школах неправильно хранили ртутные лампы
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В результате ДТП в Гусь-Хрустальном погибла пассажирка
В Кольчугине мужчина грабил магазины ради одежды и инструментов
Во Владимире группа мошенников, включая полицейских, подстраивала ДТП
Стали известны самые популярные события столицы в 2018 году
Успейте принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»
Владимирский филиал «Т Плюс» усиливает режим работы в период новогодних праздников
В период новогодних праздников владимирские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
Ребята из Владимирской области пройдут новогодний квест в Музее Победы
Проект владимирского предприятия "Генериум" удостоен премии правительства России
Во Владимирской области появится первый частный театр
Владимирская область вошла в десятку регионов, где туристы останутся с ночевкой в новогодние праздники
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
Портал «Светлая страна» - новая эра комфортного взаимодействия потребителей с группой «Россети»
За два дня владимирские полицейские задержали более 20 скрывающихся преступников
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин помог многодетной семье получить новое жилье
Выдающиеся владимирские спортсмены будут получать ежемесячное денежное содержание
В Киржачском районе назначен новый прокурор