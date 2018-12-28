Ребята из Владимирской области пройдут новогодний квест в Музее Победы

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-28T13:21:38+03:00

Это будет настоящим рождественским подарком для детей

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7 января при поддержке Фонда «Вместе» в Музее Победы состоятся благотворительные сеансы квеста «Ёлка Победы» для детей из малоимущих семей.

Побывать на праздничном историческом квесте смогут более 250 детей из Тверской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Московской областей и Пермского края.

- Малоимущие семьи с детьми ограничены в материальных возможностях и им зачастую не предоставляется возможность посещать такие знаковые места как Музей Победы. Мы уверены, что мероприятие станет одним из лучших и памятных, а, возможно, и поворотных событий в жизни ребят , - отметил директор фонда Ильназ Мустафин.

Во время 1,5 часовой игры, погружающей в атмосферу Великой Отечественной войны, детей ждут загадки, тайны и приключения. Ребятам предстоит найти потерянные страницы Календаря времени, чтобы восстановить их и не дать изменить ход исторических событий. Завершается программа встречей с Дедом Морозом. Каждый юный победитель получает тематический подарок от Музея Победы.