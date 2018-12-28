Проект владимирского предприятия "Генериум" удостоен премии правительства России

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-28T12:57:14+03:00

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Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева «ГенериумУ» присуждена премия Правительства России в области науки и техники за 2018 год.

Проект фармацевтической компании позволяет обеспечить пациентов, страдающих гемофилией, препаратами, повышающими свертываемость крови. «Генериум» сейчас является единственной в мире компанией, способной производить все три вида рекомбинантных факторов свертывания крови для лечения гемофилии А, В и ингибиторной формы.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Кудлай подчеркнул, что проект позволяет избавиться от импортозависимости России в сфере обеспечения пациентов рекомбинантными факторами свертывания крови, даёт экономию средств государственного бюджета. С начала реализации проекта она составляет десятки миллиардов рублей.