2018-12-28T12:50:30+03:00
Общество

Во Владимирской области появится первый частный театр

Он откроется 5 января в Киржаче
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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5 января в Киржаче состоится торжественное открытие детского театра «Совёнок» – первого во Владимирской области частного театра. Это событие станет первым в целом ряду мероприятий Года театра, который проводится в 2019 году.

«Совёнок» создан на средства Киржачской типографии. Детский театр со зрительным залом на 80 мест является частью семейно-досугового центра, в который также входят выставочный зал и театральное кафе. Центр разместился в здании постройки начала ХХ века, являющемся объектом культурного наследия.

Первые спектакли детского театра созданы по сюжетам местных сказок про белого Совёнка. Зрителям расскажут об истории Киржача и окрестностей через загадки и легенды, сохранённые местными старожилами.

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