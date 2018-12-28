Владимирская область вошла в десятку регионов, где туристы останутся с ночевкой в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-28T12:45:11+03:00

Туристы потратят 28,4 тысячи рублей за одну бронь на 3 ночи

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил регионы России, где туристы больше всего потратят на жилье в новогодние праздники-2019.

В первую десятку по общим расходам туристов на аренду жилья в новогодние каникулы вошли Ярославская область (47,3 тысячи рублей), Подмосковье (42,8 тыс.), Калужская область (37,5 тыс.), Тверская область (35,2 тыс.), Ленинградская область (33,5 тыс.), Кемеровская область (32,2 тыс.), Карелия (28,4 тыс.), Владимирская область (28,4 тыс.), Башкирия (27,1 тыс.) и Карачаево-Черкесия (24,6 тыс.).

Больше всего на аренду жилья туристы потратят в Центральной России: от 35,2 тысяч рублей в Тверской области до 47,3 тысяч рублей в Ярославской области за одно бронирование.

Во Владимирской области туристы потратят 28,4 тысячи рублей за одну бронь на 3 ночи, в среднем (8 место).