За два дня владимирские полицейские задержали более 20 скрывающихся преступников

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-28T12:03:41+03:00

18 из них находились в федеральном розыске

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C 20 по 21 декабря на территории Владимирской области полицейские провели операцию «Розыск», цель которой — найти и задержать скрывающихся людей, подозреваемых в совершении преступлений, а также найти пропавших без вести.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что за полицейские задержали более 20 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 18 – находившихся в федеральном розыске.

Также в ходе операции было установлено местонахождение 6 человек, заявленных как без вести пропавшие, распознаны личности 5-и ранее обнаруженных на территории региона трупов.