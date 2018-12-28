Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин помог многодетной семье получить новое жилье

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-28T11:56:19+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился в адрес администрации поселка Красный Октябрь с просьбой достоить дом для многодетной семьи, пострадавшей из-за урагана. Семейство Ивановых проживало в ветхом доме 1940 года постройки и остро нуждалась в улучшении жилищных условий. Родители арендовали участок для строительства дома, но в августе 2018 года ураганный ветер снес одну из несущих конструкций строящегося здания. Семью признали потерпевшей от стихийного бедствия, но затягивание решения вопроса с восстановлением строительства могло нарушить планы семьи на новоселье.

В настоящее время дом достроен. Кроме того, родителей проинформировали о том, что они имеют право на получение единовременной материальной помощи – в соответствии с порядком предоставления мер социальной поддержки граждан, пострадавших от пожара и стихийных бедствий.