2018-12-28T11:50:44+03:00
Общество

Выдающиеся владимирские спортсмены будут получать ежемесячное денежное содержание

40 заслуженных мастеров спорта будут получать по 1158 рублей
Артём Черепанов
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о ежемесячных выплатах содержания выдающимся спортсменам региона. В 2019 году помощь будут получать 40 человек. Это заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса СССР и России, заслуженные тренеры, живущие во Владимирской области.

Денежное содержание для выдающихся спортсменов составит 1158 рублей.

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