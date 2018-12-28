Выдающиеся владимирские спортсмены будут получать ежемесячное денежное содержание

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-28T11:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о ежемесячных выплатах содержания выдающимся спортсменам региона. В 2019 году помощь будут получать 40 человек. Это заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса СССР и России, заслуженные тренеры, живущие во Владимирской области.

Денежное содержание для выдающихся спортсменов составит 1158 рублей.