Владимир Сипягин обратился к президенту с просьбой поддержать два приоритетных для Владимирской области проекта

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-28T10:23:46+03:00

Речь идет о строительстве инфекционного корпуса ОДКБ и Рпенского проезда

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27 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие во встрече с президентом РФ. В ходе мероприятия глава администрации региона обратился к главе государства с просьбой поддержать два приоритетных для региона проекта. Речь шла о строительстве инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы на 120 коек и Рпенского проезда.

По данным администрации Владимирской области, ориентировочная стоимость нового корпуса больницы оценивается в 1,5 миллиарда рублей, строительство Рпенского проезда обойдется в 2-2,2 миллиарда рублей.