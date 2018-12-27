Обеспечивать порядок и безопасность в новогодние праздники во Владимирской области будут более 3300 человек

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-27T19:11:40+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин провёл плановое заседание антитеррористической комиссии Владимирской области.

- В период новогодних и рождественских праздников в области пройдёт порядка 575 массовых мероприятий с участием более 97 тысяч жителей и гостей региона. Обеспечение безопасности людей – наша главная задача. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций особое внимание необходимо уделить организации взаимодействия, оперативного реагирования и готовности объектов к проведению праздников. Вводится режим повышенной готовности для органов исполнительной власти, местного самоуправления, структур гражданской обороны, – отметил Владимир Сипягин.

В обеспечении безопасности участников новогодних праздничных мероприятий планируется задействовать более 3300 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, частных охранных организаций, народных дружинников и представителей казачества.