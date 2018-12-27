2018-12-27T19:05:10+03:00
Общество

В Муроме появилась выездная патронажная служба паллиативной помощи детям

Она открылась на базе детской больницы
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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Это первая подобная служба, которая начала работать на территории области. В её составе – врач-педиатр, специалист по паллиативной медицинской помощи детям, старшая медсестра, психолог, социальный работник и юрисконсульт.

Специалисты бригады проводят обезболивание и оказывают медицинскую и психологическую помощь, помогают в уходе за ребенком, консультируют семью по правовым вопросам.

Как сообщила главный врач Детской больницы округа Мурома Татьяна Пивикина, в настоящий момент под наблюдением выездной патронажной службы находятся 45 детей. Это пациенты с онкологическими диагнозами, тяжёлыми поражениями центральной нервной системы и наследственными заболеваниями.

Выездная патронажная служба оснащена легковым автомобилем, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром и другими приборами.

В перспективе такие службы появятся и в других районах Владимирской

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