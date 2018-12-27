Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино
Цель программы "Путевка в жизнь" – помочь российским подросткам реализовать себя в сфере киноискусства и определиться в выборе профессии.
В ходе участия в программе ребята узнают о существующих в мире кино профессиях, пройдут тестирование на склонность к определённой киноспециальности, попробуют себя в роли участников съёмочной группы, реализуют свой творческий потенциал.
В сопровождении профессионалов они создадут короткометражный фильм о Владимирской области, который войдет в Российский государственный архив кинофотодокументов и кинофонд нашего региона.
На заключительном этапе программы самые талантливые ребята со всей страны пройдут образовательный курс и мастер-классы с именитыми специалистами в области кино и телевидения в рамках международного кинофестиваля «Мировой». Главным призом для финалистов станет получение гранта на обучение в одном из лучших киновузов России.
Регистрация участников осуществляется на сайте, там же можно ознакомиться с условиями и этапами проведения программы.