2018-12-27T18:59:32+03:00
Общество

Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино

Началась регистрация на участие в программе "Путевка в жизнь"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Цель программы "Путевка в жизнь" – помочь российским подросткам реализовать себя в сфере киноискусства и определиться в выборе профессии.

В ходе участия в программе ребята узнают о существующих в мире кино профессиях, пройдут тестирование на склонность к определённой киноспециальности, попробуют себя в роли участников съёмочной группы, реализуют свой творческий потенциал.

В сопровождении профессионалов они создадут короткометражный фильм о Владимирской области, который войдет в Российский государственный архив кинофотодокументов и кинофонд нашего региона.

На заключительном этапе программы самые талантливые ребята со всей страны пройдут образовательный курс и мастер-классы с именитыми специалистами в области кино и телевидения в рамках международного кинофестиваля «Мировой». Главным призом для финалистов станет получение гранта на обучение в одном из лучших киновузов России.

Регистрация участников осуществляется на сайте, там же можно ознакомиться с условиями и этапами проведения программы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обеспечивать порядок и безопасность в новогодние праздники во Владимирской области будут более 3300 человек
В Муроме появилась выездная патронажная служба паллиативной помощи детям
Полицейские пытаются найти во Владимире «паленый» алкоголь
Директором департамента здравоохранения Владимирской области назначен специалист из Москвы
Во Владимире мигрант пытался дать взятку за разрешение на проживание в стране
Во Владимире подорожали бани
Во владимирском кафе ограбили посетительницу
4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков
За 6 лет во Владимирской области восстановлены права около 280 обманутых дольщиков
Во Владимирской области создан совет по стратегическому планированию
Артем Дзюба подарил щенка юной болельщице из Мурома
Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов
Во Владимире начала работать "горячая линия" по услугам такси
Кольчугинец врезался в бетонный блок на угнанной "десятке"
Из Владимиро-Суздальского музея-заповедника пропали елочные игрушки
В Петушинском районе приостановили строительство завода по переработке серы
В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города
Ковровский подросток обчистил гараж местного предпринимателя