Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино

СЕГОДНЯ 18:59 2018-12-27T18:59:32+03:00

Началась регистрация на участие в программе "Путевка в жизнь"

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Цель программы "Путевка в жизнь" – помочь российским подросткам реализовать себя в сфере киноискусства и определиться в выборе профессии.

В ходе участия в программе ребята узнают о существующих в мире кино профессиях, пройдут тестирование на склонность к определённой киноспециальности, попробуют себя в роли участников съёмочной группы, реализуют свой творческий потенциал.

В сопровождении профессионалов они создадут короткометражный фильм о Владимирской области, который войдет в Российский государственный архив кинофотодокументов и кинофонд нашего региона.

На заключительном этапе программы самые талантливые ребята со всей страны пройдут образовательный курс и мастер-классы с именитыми специалистами в области кино и телевидения в рамках международного кинофестиваля «Мировой». Главным призом для финалистов станет получение гранта на обучение в одном из лучших киновузов России.

Регистрация участников осуществляется на сайте, там же можно ознакомиться с условиями и этапами проведения программы.