Полицейские пытаются найти во Владимире «паленый» алкоголь

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-27T17:29:01+03:00

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В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области совместно с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и Администрации Владимирской области проводят проверку алкоголя. Цель операции — выявить и пресечь факты незаконного изготовления и продажи алкоголя. На днях совместный рейд провели и во Владимире

Только в этом году в области было выявлено более десятка преступлений в этой сфере, а 22 000 литров контрафактного алкоголя было изъято.

Один такой случай был в Боголюбово. Там в подполье без лицензии изготавливали не качественный алкоголь. Против организатора было возбуждено уголовное дело.