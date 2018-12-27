Директором департамента здравоохранения Владимирской области назначен специалист из Москвы

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-27T17:16:06+03:00

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26 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подвисал распоряжение о назначении директором департамента здравоохранения администрации региона Алексей Мозалева.

Алексей Мозалев родился 3 октября 1977 года в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Врач-анастезиолог, организатор здравоохранения. Защитил кандидатскую работу по теме "Мозговой кровоток и когнитивные расстройства при операциях на сердце". Работал с отделении скорой помощи в Красногорске, в последнее время занимал один из руководящих постов в департаменте здравоохранения Москвы.

Женат, воспитывает дочь.