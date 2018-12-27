2018-12-27T16:11:57+03:00
Происшествия

Во Владимире мигрант пытался дать взятку за разрешение на проживание в стране

Его задержали при передаче денег
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина ближнего зарубежья. Его обвиняют в даче взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, 24 декабря 208 года мужчина при отсутствии квоты попытался подкупить работника управления миграционной службы УМВД по Владимирской области. За разрешение на право проживания в Российской Федерации он предложил 30 тысяч рублей и 100 долларов США. При передаче денег его задержали.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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