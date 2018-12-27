Во Владимире подорожали бани

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-27T15:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января все владимирские бани будут переданы в ведение муниципальному предприятию «Владимирводоканал».

Цены на то, чтобы помыться в общем отделении бани или душевых, с нового года вырастут. Теперь они будут такими:

250 руб. для общих отделений бань и 240 руб. на услуги душевых для всех категорий населения, кроме льготников.

200 руб. для общих отделений бань и 190 руб. на услуги душевых для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды I и II группы, дети с 7 до 14 лет (дети до 7 лет - бесплатно).

Но даже при таких ценах бани не будут окупаться, поэтому на 2019 год им установлена дотация из бюджета в сумме 353,78 рубля с одного помытого человека.