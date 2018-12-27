Во владимирском кафе ограбили посетительницу

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-27T15:32:53+03:00

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15 декабря во владимирскую полицию обратилась 37-летняя женщина, ограбленная в кафе. Она заявила, что периодически оставляла сумку без присмотра, а потом недосчиталась 20 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что вычислить вора удалось по записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленницу задержали через пять дней. Женщина созналась в краже и заявила, что уже потратила украденные деньги. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, в ее отношении возбуждено уголовное дело.