4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-27T15:32:25+03:00

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По данным пресс-службы Управления судебных приставов по Владимирской области, по данным на 1 декабря 2018 года в ведомстве на исполнении находилось 12 924 исполнительных производств по невыплате алиментов на сумму 719 млн рублей. Деньги выплатили по 8 089 исполнительным производствам. Задолжали своим детям деньги 4 831 житель региона. Оставшуюся сумму, 416 млн рублей, судебные приставы будут взыскивать уже в следующем году.