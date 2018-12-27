4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков
Злостные алиментщики региона задолжали своим отпрыскам 416 миллионов рублей
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По данным пресс-службы Управления судебных приставов по Владимирской области, по данным на 1 декабря 2018 года в ведомстве на исполнении находилось 12 924 исполнительных производств по невыплате алиментов на сумму 719 млн рублей. Деньги выплатили по 8 089 исполнительным производствам. Задолжали своим детям деньги 4 831 житель региона. Оставшуюся сумму, 416 млн рублей, судебные приставы будут взыскивать уже в следующем году.