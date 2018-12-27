За 6 лет во Владимирской области восстановлены права около 280 обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-27T14:39:09+03:00

Эти цифры озвучили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области

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Оно состоялось 26 декабря. Предметом обсуждения членов комиссии и приглашённых экспертов стала проблема долевого строительства многоквартирных домов и обманутых дольщиков.

По состоянию на 13 декабря 2018 года в регионе зарегистрировано более 8 тысяч договоров долевого строительства на сумму более 19 млрд рублей. При этом есть и те, кто оказались обмануты. На начало 2013 года во Владимирской области таковых насчитывалось 408. В настоящее время обманутых дольщиков официально числится 129 человек (по 19 стройкам). То есть около 280 человек решили свой жилищный вопрос.

Также участники заседания обсудили проблемы, возникающие у застройщиков региона в процессе исполнения законодательства о долевом строительстве, аспекты правоприменительной практики этого законодательства в части исполнения обязательств перед участниками долевого строительства.