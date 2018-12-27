Во Владимирской области создан совет по стратегическому планированию
Его возглавит Аркадий Боцан-Харченко
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Во Владимирской области будет создан Координационный совет по стратегическому планированию для координации деятельности органов исполнительной власти по реализацииположений Федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». До 1 февраля 2019 года новый коллегиальный орган приступит к организации разработки стратегии социально-экономического развития Владимирской области на 2020 – 2035 годы.
Руководить советом назначен врио заместителя губернатора Аркадий Боцан-Харченко.