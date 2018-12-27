2018-12-27T13:26:26+03:00
Происшествия

Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов

Бюджет недополучил около 6 миллионов рублей
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело о неуплате налога на добавленную стоимость руководством молочной компании ООО "Аиди и К".

Пресс-служба ведомства сообщает, что для уклонения от уплаты налогов использовался фиктивный документооборот с несколькими фактически не работающими фирмами. По оценкам следствия, бюджет недополучил около 6 миллионов рублей.

В комплексе проводимых следователем СК России действий решается главная задача по восстановлению интересов государства.

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