Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов
Бюджет недополучил около 6 миллионов рублей
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело о неуплате налога на добавленную стоимость руководством молочной компании ООО "Аиди и К".
Пресс-служба ведомства сообщает, что для уклонения от уплаты налогов использовался фиктивный документооборот с несколькими фактически не работающими фирмами. По оценкам следствия, бюджет недополучил около 6 миллионов рублей.
В комплексе проводимых следователем СК России действий решается главная задача по восстановлению интересов государства.