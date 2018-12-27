Во Владимире начала работать "горячая линия" по услугам такси

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-27T13:17:50+03:00

Задать свои вопросы можно до 15 января

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С 27 декабря начинала работу Всероссийская горячая линия Управления Роспотребнадзора по Владимирской области по услугам такси.

В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Управление повторно запустит «горячую линию» по тел: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70 с 10-12 ч.

Специалисты Управлений Роспотребнадзора до 15 января проконсультируют по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.

Специалистами Роспотребнадзора в ноябре этого года было оказано более 3,3 тысяч консультаций для жителей всех субъектов Российской Федерации. Потребителей всей страны интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы о правилах пользования набирающей популярность в крупных городах услуги – каршерингу.