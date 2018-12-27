Кольчугинец врезался в бетонный блок на угнанной "десятке"

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-27T13:11:09+03:00

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22 декабря дежурный наряд Кольчугинской полиции заметил на улице машину ВАЗ-2110, врезавшуюся в бетонный блок. За рулем находился пьяный 21-летний местный житель. Оказалось, что машину он угнал.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что накануне молодой человек выпивал с другом. Когда тот отвлекся, парень своровал из его кармана ключи от машины и решил покататься по городу. Не справившись с управлением, он врезался в бетонный блок.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту угона.