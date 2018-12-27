Из Владимиро-Суздальского музея-заповедника пропали елочные игрушки

СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-27T13:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирцев приглашают поучаствовать в акции "Подарим новогоднюю игрушку для музейной елочки". Объявление об акции разместили в группе "Общество друзей музея". Оказалось, что прежнее руководство списало игрушки и теперь в музее нечем украшать елки.

"Традиционно в здании Палат проводятся новогодние праздники для детей. Сейчас там тоже установлена ёлка, но пока не в дворцовом зале, открытия которого все ждут. Восстановление дворцового зала уже началось, скоро начнется ремонт. Для большой дворцовой елки потребуются игрушки. Восстановление елки можно начинать уже сейчас" - написано в группе в ВК.

Каждый может принести хотя бы одно ёлочное украшение - не обязательно раритетное, это может быть обычная современная игрушка. Она станет настоящим музейным экспонатом - подаренным от души и чистого сердца.

Игрушки приносите в здание Палат в Детский музейный центр, сотрудники которого будут рады встретить вас и ваших детей, и внуков с 9 до 17 часов.