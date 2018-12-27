В Петушинском районе приостановили строительство завода по переработке серы

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-27T12:54:39+03:00

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Жители посёлка Болдино Петушинского района пожаловались губернатору на "незаконное строительство завода по переработке серы для нужд шинной промышленности". Глава региона Владимир Сипягин после этого потребовал от инвесторов прекратить строительство объекта до проведения экологической экспертизы проекта и обязательных общественных слушаний.

В настоящее время работы по проекту приостановлены. Болдинцев встревожила внезапно начавшаяся стройка, информация о которой отсутствовала. Среди местного населения это породило волну самых невероятных слухов. Губернатор указал застройщику, что так нельзя начинать новое дело, даже если оно и принесёт экономическую пользу Петушинскому району и области в целом, что любой бизнес во Владимирской области должен действовать только в рамках закона.

Как уточнили в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации, планируется инвестировать в строительство завода 1 млрд рублей, производство рассчитано на 70 рабочих мест для местных жителей. В первый год выхода на полную мощность отчисления в местный бюджет от нового предприятия могут составить 70-80 млн рублей, в последующем – до 120 млн рублей в год.