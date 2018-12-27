2018-12-27T11:58:13+03:00
Спорт

В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города

Лучшей стала Наталья Гемперле
Артём Черепанов
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Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира назвало десять лучших спортсменов уходящего года. Список возглавила чемпионка мира по спортивному ориентированию Наталья Гемперле. Кроме нее в него вошли:

- обладатель кубка мира по рукопашному бою Ильгар Гусейнов;

- чемпион мира по греко-римской борьбе среди глухих Иван Константинов;

- серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Николай Куксенков;

- чемпион мира по греко-римской борьбе Абуязид Манцигов;

- чемпионка мира по легкой атлетике Елена Панова;

- чемпион мира по спортивной гимнастике Кирилл Прокопьев;

- обладатель Кубка России по спортивной гимнастике Алексей Ростов;

- чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юношей Степан Стародубцев;

- чемпионка мира по спортивному ориентированию Ольга Шипилова-Виноградова.

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