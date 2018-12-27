В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города
Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира назвало десять лучших спортсменов уходящего года. Список возглавила чемпионка мира по спортивному ориентированию Наталья Гемперле. Кроме нее в него вошли:
- обладатель кубка мира по рукопашному бою Ильгар Гусейнов;
- чемпион мира по греко-римской борьбе среди глухих Иван Константинов;
- серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Николай Куксенков;
- чемпион мира по греко-римской борьбе Абуязид Манцигов;
- чемпионка мира по легкой атлетике Елена Панова;
- чемпион мира по спортивной гимнастике Кирилл Прокопьев;
- обладатель Кубка России по спортивной гимнастике Алексей Ростов;
- чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юношей Степан Стародубцев;
- чемпионка мира по спортивному ориентированию Ольга Шипилова-Виноградова.