2018-12-27T10:16:23+03:00
Происшествия

Ковровский подросток обчистил гараж местного предпринимателя

Его задержали когда он пытался продать имущество
Артем Бердник
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Еще в августе 19-летний ковровчанин сломал металлическим ломом стену гаража местного индивидуального предпринимателя и похитил оттуда сварочный аппарат, а также предназначенные для продажи люстры, светильники и другое электрооборудование. Похищенное от отнес в свой гараж. Всего там было краденного на 146 тысяч рублей.

Парня задержали когда он пытался продать часть награбленного. Против него завели уголовное дело за кражу. Материалы были направлены суд.

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