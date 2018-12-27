Радио "КП-Владимир" возобновило вещание на волне 104,3 FM

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-27T10:13:17+03:00

Теперь вы вновь можете слушать ваши любимые передачи в своих радиоприемниках

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Радио "Комсомольская правда-Владимир" вернулась в прямой эфир. Мы закончили ремонт передатчика, который пострадал во время пожара в середине прошлой недели.

Напомним, что 20 января в гостинице "Золотое кольцо" произошел пожар. В результате этого пострадал передатчик, позволяющий вам принимать нашу волну в своих радиоприемниках. Все это время мы вещали в интернете на нашем сайте, однако, понятно, что многим хотелось слушать нас в радиоприемниках. И вот ремонт закончен. С 12.00 26 декабря мы вернулись на волну 104,3 FM.

Мы приносим свои извинения за эти неудобства.