Во Владимире изъяли и уничтожили свыше 500 килограммов несанкционированных семечек
Что только не изымали в этом году из магазинов Владимира - фрукты, овощи, орехи и сыры. Однако до семечек до сегодняшнего дня не доходило. Но настал и этот момент.
Специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской области провели плановую проверку в одном из крупнейших торговых центров Владимира и наткнулись на две партии семечек подсолнечника (семечки натуральные, семечки полосатые) без документов, подтверждающих их безопасность и качество. Общий вес несанкционки составил 527,9 кг. Приблизительно это куча семечек объемом в три коробки от средних телевизоров.
Специалисты Россельхознадзора потребовали изъять и уничтожить семечки. А торговый центр оштрафован на 100 тысяч рублей. Семечки уничтожили на одном из полигонов ТБО.