2018-12-27T09:57:54+03:00
Общество

Во Владимире изъяли и уничтожили свыше 500 килограммов несанкционированных семечек

Их нашли в одном из крупнейших торговых центров Владимирской области
Алексей СУХОВ
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Что только не изымали в этом году из магазинов Владимира - фрукты, овощи, орехи и сыры. Однако до семечек до сегодняшнего дня не доходило. Но настал и этот момент.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской области провели плановую проверку в одном из крупнейших торговых центров Владимира и наткнулись на две партии семечек подсолнечника (семечки натуральные, семечки полосатые) без документов, подтверждающих их безопасность и качество. Общий вес несанкционки составил 527,9 кг. Приблизительно это куча семечек объемом в три коробки от средних телевизоров.

Специалисты Россельхознадзора потребовали изъять и уничтожить семечки. А торговый центр оштрафован на 100 тысяч рублей. Семечки уничтожили на одном из полигонов ТБО.

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