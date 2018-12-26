2018-12-26T19:14:57+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на "Новогоднюю ночь в оркестре"

Она традиционно пройдет в Центре классической музыки
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено Центром классической музыкифото предоставлено Центром классической музыки
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Впервые "Ночь в оркестре" прошла в 2015 году, будучи приуроченной к Международному Дню музыки. Владимирцам сразу же полюбился подобный необычный формат мероприятия.

28 декабря владимирцев ждут мастер-классы от артистов оркестра, солистов Центра классической музыки, участниц ансамбля мажореток, выставки музыкальных инструментов, экскурсия по закулисью, фотозона с профессиональным фотографом и различные интерактивы.

В новогоднем концерте выступят Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, лауреаты первого конкурса «Солист оркестра» и солисты Центра классической музыки. В их исполнении прозвучат лучшие оперные арии и дуэты Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, шедевры симфонической музыки, эстрадные номера из репертуара Анны Герман и Валентины Толкуновой, музыка из кинофильмов, а также несколько музыкальных сюрпризов.

Начало концерта - в 18 часов. Цена билета - 400 - 500 рублей.

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